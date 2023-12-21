استمرار “الأمطار” بمعظم المناطق حتى “الأحد”

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحَذَر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وذلك بسبب استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق، من غد الجمعة حتى الأحد المقبل.
وأوضح الدفاع المدني أن مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البَرَد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص، ومناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض لتشمل العاصمة وضرما ومرات والمزاحمية، ومناطق الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والباحة وعسير وجازان.وفق “أخبار 24”.
كما يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وتربة والخرمة والمويه ورنية، ويتوقع أن تتأثر الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء ومرات والمجمعة وثادق ورماح، ومنطقتَيْ تبوك والمدينة.