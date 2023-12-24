“مدينتي الخضراء” تغرس “5 آلاف شتلة” بالطائف

انطلقت، (السبت)، المبادرة التطوعية “مدينتي الخضراء” بمحافظة الطائف، بمشاركة 225 متطوعا؛ لزراعة 5 آلاف شتلة بموقع غدير البنات من حديقة الردف.
ينظم المبادرة الهيئة السعودية للمهندسين، ممثلةً باللجنة التنسيقية بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف، وتستمر لمدة 5 أيام.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، أن المبادرة تأتي تحقيقاً للأهداف المناخية لمبادرة “السعودية الخضراء” من أجل بيئة آمنة وصحية ومستدامة، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة.
وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع منصة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تفعيل طاقات الكوادر الوطنية الهندسية لخدمة المجتمع. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي، أن المبادرة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وحماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة.
وبين، أنه تمت زراعة مجموعة من الشتلات المتنوعة، والتي تشمل “الطلح – والسدر – والسمر- والشث- السيال”، نظراً لدورها البيئي المهم، وتلاؤُمها مع الظروف البيئية والمناخية، وانخفاض تكلفة صيانتها وتحملها للحرارة، ولخلق منظر جمالي.