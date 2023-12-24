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24/12/2023   9:23 ص

“التأثر بالضوضاء” علامة على “الخرف”

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ينصح الأطباء دائماً بضرورة المراقبة والاهتمام بأدق التغييرات التي تطرأ على حاسة السمع لدى البالغين؛ حيث قد تكون صعوبات السمع مرتبطة بتطور الخرف مستقبلاً.

وفي دراسة أجراها باحثون في جامعة “أكسفورد” البريطانية على أكثر من 80 ألف شخص فوق سن الستين، وجدوا أن من يعانون من صعوبة في سماع الكلام في البيئات الصاخبة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف.

وأفادت الدراسة التي نشرت في دورية “ساينس أليرت” العلمية، بوجود جانب إيجابي في الأمر، وهو أن مشاكل السمع أحد عوامل الخطر لظهور المرض، مما يساعد المرضى والأطباء في الانتباه له مبكراً قبل تدهوره. وفق “أخبار 24”.

“التأثر بالضوضاء” علامة على “الخرف”

طب وتداوي
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