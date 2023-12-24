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رياضة > “رومارينهو”: علينا الفوز أمام “النصر”
24/12/2023   2:18 م

“رومارينهو”: علينا الفوز أمام “النصر”

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يرى المحترف البرازيلي بصفوف الاتحاد، رومارينهو، أن فريقه عليه الفوز في مباراته المقبلة أمام النصر للعودة في دوري روشن مرة أخرى.

وأوضح رومارينهو، في تصريحات للناقل الحصري عقب مباراة الرائد، أن فريقه تأثر بالغيابات والطرد خلال المباراة، ولكن عليهم نسيان ما حدث والتركيز على المباراة المقبلة لتحسين معنوياتهم شيئًا شيئًا.

وشدد اللاعب البرازيلي على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة لتحسين موقفهم؛ حيث يمرون بمواقف غير جيدة. وفق “سبورت 24”.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن.

“رومارينهو”: علينا الفوز أمام “النصر”

رياضة
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