نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بـ2.1 مليون.. “البنغال” أكبر جالية بالمملكة
24/12/2023   9:35 م

بـ2.1 مليون.. “البنغال” أكبر جالية بالمملكة

+ = -
68

في وقت بلغ عدد السكان غير السعوديين في المملكة في عام 2022 نحو 13.4 مليون نسمة؛ تصدّر مواطنو بنجلاديش القائمة بأكثر من 2.1 مليون نسمة، ويشكلون ما نسبته 15.8% من إجمالي السكان المقيمين.

ووفقا لبيانات رسمية جاء مواطنو الهند في المرتبة الثانية بنحو 1.9 مليون نسمة يشكلون 14.1% من إجمالي المقيمين في المملكة، بينما حلّت باكستان في المرتبة الثالثة بنسبة 13.6% وعدد سكان تجاوز 1.8 مليون مقيم، وتلتها الجمهورية اليمنية بنسبة 13.6% من إجمالي المقيمين وعدد سكان 1.8 مليون نسمة.

وجاء مواطنو جمهورية مصر في المرتبة الخامسة بنسبة 11% وعدد سكان يُقدَّر بما يقارب 1.5 مليون نسمة، وحلّت السودان بالمرتبة السادسة بنسبة 11%، وعدد سكان 1.47 مليون نسمة، فيما حلّت الفلبين بالمرتبة السابعة بنسبة 5.4% وعدد سكان يناهز 726 ألف نسمة. وفق “أخبار 24”.

ووفقاً للبيانات يقيم في المملكة 33 شخصاً من القطب الجنوبي، و40 شخصاً من ميكرونيسيا، و45 شخصاً من ميلانيزيا.

بـ2.1 مليون.. “البنغال” أكبر جالية بالمملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885282562.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com