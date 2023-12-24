“البحر الأحمر” تطلق شبكة اتصالات خالية من “الانبعاثات”

كشفت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوِّرة للعديد من المشاريع السياحية المتجددة الأكثر طموحاً في العالم، و”شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة”، عن تدشينهما أول شبكة جيل خامس داخلية، خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بفندق “ترتل باي” في وجهة “البحر الأحمر”، كسبق نوعي جديد على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المتحدث الرسمي للبحر الأحمر، المهندس أحمد غازي درويش، أن تدشين أول شبكة جيل خامس داخلية لجميع مقدمي الخدمة المرخصين خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، ليس بالأمر العادي، وإنما تمكين جديد للتقنية والريادة لخدمة مستقبل الاستدامة.
وأضاف أن “الشركة تسعى لإيجاد أفضل التقنيات على مستوى العالم لتوفير التكنولوجيا المتطورة مع حفاظنا على قيمنا تجاه بيئتنا وطبيعتنا لتكون وجهاتنا فريدة في كل شيء الأمر الذي يعد استمرارا لريادة وجهة البحر الأحمر الرقمية، وامتدادا لإنجازاتها في نشر أول شبكة جيل خامس خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم”.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة ACES، الدكتور أكرم أبو راس، بأن الشركة تسعى لأن تكون جزءاً من مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الإلكترونية من خلال مشاريع البنية الرقمية التي تعمل بها تحت مبدأ المستضيف المحايد. وفق “أخبار24”.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية الدكتور خالد المعشوق، أن شركة ACES تسعى لتطوير حلول بنية تحتية رقمية للاتصالات خالية من الانبعاثات الكربونية تدعم مشاركة جميع المشغلين.