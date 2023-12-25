بدء العمل بمشروع “حافلات جازان”

بدأت أمانة منطقة جازان، (الأحد)، تنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية لمشروع النقل العامّ بالحافلات في عاصمتها ومدنها الرئيسية “جيزان وصبيا وأبو عريش”.
ويتضمن المشروع تشغيل 9 مسارات واستخدام 47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في العاصمة والمدن الأخرى؛ وستتوفر 84 نقطة توقف، وستعمل الخدمة على مدار 18 ساعة يومياً لخدمة السكان المحليين والزوار القادمين للمنطقة.
يأتي المشروع كجزء من سلسلة مشاريع النقل العام بالحافلات التي تم إطلاقها في عدة مدن ومناطق في المملكة، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة عن طريق فتح قنوات استثمارية جديدة. وفق “أخبار 24”.
وثمّنت أمانة جازان، الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للنقل وجميع الجهات ذات الصلة في تحقيق التكامل في تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة.