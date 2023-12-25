“100 مليون” لتطوير “الشحن الجوي” بمطار الدمام

وقّعت شركة مطارات الدمام، اتفاقية شراكة مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية تمتد لـ20 عامًا؛ لتطوير وتأهيل مبنى الشحن الجوي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وتقوم شركة سال بموجب الاتفاقية بضخ استثمارات تُقدر بـ100 مليون ريال لتأهيل وتطوير مبنى الشحن الجوي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، ورفع طاقته الاستيعابية وتزويده بأحدث المعدات والتقنيات في مجال المناولة الأرضية للشحنات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.
وأوضحت شركة سال أنها تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى دعم مسيرة العمل التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران بالمملكة، لتقديم أفضل خدمات المناولة الأرضية للشحنات الجوية داخل مطارات المملكة للعملاء، وذلك من أجل تطوير قطاع الخدمات اللوجستية لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يربط بين قارات العالم.وفق “أخبار 24”.
ومن جانبها أفادت شركة مطارات الدمام، بأن توقيع الاتفاقية سيدعم أهداف شركة مطارات الدمام الرامية إلى تطوير مُختلف خدمات النقل الجوي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، لتشمل توفير أفضل الخدمات اللوجستية للمستفيدين وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة، مع الحرص على توفير تجربة عملاء سَلِسة ومتميّزة.