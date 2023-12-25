“27 ملياراً” لتمويل المنشآت “الصغيرة والناشئة”

كشف الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، إلى أن البنك وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023؛ حيث خصص 27 مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاثة الأعوام القادمة (2024 – 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، مثل منصة “جادة 30″ في مختلف مناطق المملكة، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة”.
من جانب آخر، بلغ إجمالي حجم تمويلات بنك التنمية الاجتماعية، منذ بداية العام الجاري 11 مليار ريال، حيث جرى تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بـ 3.9 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 8.6 ألف منشأة، وتمويل ممارسي العمل الحر بـ 3.7 مليار ريال لـ47 ألف مستفيد، والتمويل الاجتماعي بـ 3.5 مليار ريال لـ70 ألف مستفيد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لعام 2023م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وأوضح “الراجحي”، أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024م بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن بنك التنمية الاجتماعية، بصفته إحدى الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ودعم مشاريعهم خلال العام القادم، وبمعدلات أقوى تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وكشف تقرير البنك أنه إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسع البنك في خدماته غير المالية، مثل “جادة 30″، والتي تُعد أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها “مركز دلني للأعمال”، والذي حصل على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين خلال عام 2023م، مقدّمة من مؤسسة الخدمات المصرفية والتمويلية الآسيوية (ABF) لأفضل المبادرات والأعمال المميزة على مستوى المؤسسات المصرفية والتمويلية الآسيوية.وفق “أخبار 24”.
وخلال العام الحالي، نجح البنك في استضافة ملتقى “إمبريتك”، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، لأول مرة من جنيف إلى الرياض، بهدف تبادل الخبرات بين 35 عضواً في برنامج “إمبريتك”، والمساهمة في تحقيق ريادة الأعمال.
ويعمل البنك حالياً على تنظيم ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة تحت شعار “(DeveGo) انطلق نحو المستقبل” بصفته مبادرة تبحث عن خلق الفرص المتنوعة لروّاد الأعمال في مختلف القطاعات، بالرياض خلال شهر يناير 2024م.