المملكة “الثانية” بمجموعة العشرين بـ”تنمية الاتصالات”

حصدت المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023، متقدمة بذلك 10 مراكز على دول مجموعة العشرين في المؤشر، وفق إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
ويرصد المؤشر اقتصادات 169 دولة، حيث يقيس تقدمها في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية المقسمة على محوري الاتصال الشامل والفعال، وذلك بهدف قياس تحقيق معايير قوة البنية التحتية وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع.
وكشف تقييم المؤشر متانة بنية المملكة في الاتصالات والتقنية وتوفر خدماتها وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره، وكذلك انعكاساتها على جذب الاستثمار في المملكة ودعم زيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة.
وأظهر الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة للبنية التحتية للاتصالات والتقنية وخدماتها لتحقيق آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وتوليد الفرص، فسوق الاتصالات بالمملكة هو الأكبر والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمتع بوجود بنية تحتية رقمية متقدمة ومتجددة .
يُذكر أن نسبة انتشار الإنترنت ارتفع إلى نسبة 99%، كما تضمنت «رؤية السعودية 2030» برامج مباشرة لتحقيق المملكة الريادة الدولية في التقدم الرقمي، مستثمرة أكثر من 93 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية خلال الست سنوات الماضية.
وفق “أخبار 24”.