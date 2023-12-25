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25/12/2023   9:56 ص

“الذكاء” داعم فني جديد بـ”جوجل”

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تواصل شبكات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الاستفادة من الأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتي كان آخرها اعتماد شركة “جوجل” على أداة دعم فني جديدة تُحاكي أسلوب الدردشة الشهيرة “جوجل Bard”، بحيث يعرض الإجابات مرفقة بالمصادر حتى يعود إليها المستخدم وقت الحاجة لها.

ويستخدم مساعد الدعم الفني الجديد نموذج لغة كبير (LLM) للإجابة عن أسئلة المُستخدم، إما من خلال إدخال نص مخصص أو خيارات محددة جاهزة، وقد تكون الإجابات صحيحة في بعض الأحيان، وتكون غير دقيقة في أحيان أخرى.

وتظهر أداة الدعم في عدد محدود من صفحات الدعم الرسمية التابعة لـ”جوحل”، ولا تعد بديلة عن خيارات الدعم الفني الأخرى المتاحة لكنها داعمة لها.وفق “أخبار 24”.

“الذكاء” داعم فني جديد بـ”جوجل”

مال وأعمال
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