مجلة أمريكية: “الرياض” عاصمة الملاكمة “المستقبلية”

أثمرت جهود الاتحاد السعودي للملاكمة منذ تأسيسه مطلع ثمانينات القرن المنصرم عن وضع المملكة في الصفوف الأولى بـ “رياضة الملوك”، وجاءت رؤية 2030 لتكمل هذه الجدارية الرياضية بتعزيز حضور اللعبة التي تلقى جمهوراً واسعاً في المملكة، وذلك من خلال إقامة النزالات واستضافة البطولات وآخرها نزال “اليوم الحاسم” ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.
وفي هذا الصدد، أفردت مجلة “boxingscene” الأمريكية المتخصصة مقالاً عن رؤية كبار رجال الرياضة في العالم لمستقبل الملاكمة في السعودية، حيث أكّد المدرب البريطاني المعروف فرانك وارن أن الملاكمة في السعودية ليست مجرد فكرة عابرة، ففي العام المقبل وما بعده سترون نزالات كبيرة بشكل منتظم على أرض المملكة.
ويتولى وارن الذي يترأس شركة Queensberry Promotions بلندن، وفقاً للمجلة، مهمة الترويج للرياض كمركز جديد للملاكمة بعد إثبات نجاحها من خلال موسم الرياض في استضافة أعتى أبطال مصارعة المحترفين العام الماضي، مشيراً إلى أن أسهم استضافة النزالات الكبرى آخذة في الارتفاع ما يؤكد استمرارها في المستقبل.
ولفت أيضاً إلى أن الرياض ستستضيف بطولة الوزن الثقيل في 17 فبراير المقبل بلا منازع، بين بطل WBC تايسون فيوري وبطل WBO الموحد وWBA وWBO وIBF أولكسندر أوسيك، وذلك بفضل ظهور السوق السعودية واهتمامهم باللعبة ما جعل الرياض وجهة للملاكمة، على أن تشهد العاصمة أول نزال موحد للوزن الثقيل في القرن الـ 21، فهناك 4 أحزمة على المحك مع تايسون وأوسيك. وفق “أخبار 24”.
كما أشاد بدعم المملكة العديد من المؤسسات الرياضية في السنوات الأخيرة، أبرزها الغولف الاحترافي والفورمولا 1، حيث يأتي اهتمامها بالملاكمة في وقت تشهد فيه هذه الرياضة اضطرابًا كبيرًا، بعد قرار قناة شوتايم بالانسحاب من التغطية نهاية العام الجاري، حيث سيدخل Premier Boxing Champions، شريك المحتوى الحصري للشبكة في صفقة حقوق جديدة مع Amazon Prime Video.