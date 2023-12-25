فتح باب الترشح بمجلس “أرامكو”

كشفت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب الترشح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ في 1 يوليو 2024 وتنتهي في 30 يونيو 2027.
وأفادت الشركة أن فترة الترشح ستبدأ من مطلع يناير المقبل حتى 31 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنه يجوز لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين، غير الدولة أن يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية لأرامكو السعودية ويشار له بـ”مساهم مؤهل” تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات.
وأضافت أن على المساهم المؤهل تقديم إشعار خطي بالترشيح مرفقًا به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقًا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم إعلانه في وقت لاحق. وفق “أخبار 24”.