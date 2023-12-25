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جديد المحليات > “الذكاء الاصطناعي” يُنير شوارع “المدينة”
25/12/2023   2:20 م

“الذكاء الاصطناعي” يُنير شوارع “المدينة”

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استخدمت هيئة تطوير المدينة المنورة تقنيات تعتمد على إنترنت الأشياء في مشروعات الإنارة من خلال تركيب 82 ألف وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع عبر شبكة LORAWAN المتقدمة، تغطّي ما نسبته 85% من مساحة الشوارع وميادين المشي في المدينة المنورة.

ويهدف المشروع إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، حيث أسهم في خفض تكاليف الطاقة ما بين 30 إلى 45%، إضافة إلى توفير ما نسبته 25% إلى 30% من تكاليف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.

ويسهم المشروع في زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة، عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال، وتقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة، وزيادة مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

“الذكاء الاصطناعي” يُنير شوارع “المدينة”

جديد المحليات
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