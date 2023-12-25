“توفير” خيارات غذائية آمنة لمرضى السيلياك”

أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء مبادرة تستهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتوفير خيارات غذائية مناسبة لمرضى السيلياك.
وتمكن المبادرة شركات تطبيقات توصيل الطلبات من تقديم تصنيفات واضحة للأغذية المحتوية والخالية من الجلوتين؛ وذلك بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الغذائية الصحيحة لمرضى السيلياك.
وأوضحت هيئة النقل، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توفير خيارات غذائية آمنة ومناسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الجلوتين، كما تسعى المبادرة إلى رفع جودة خدمات تطبيقات التوصيل من خلال توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن المكونات الغذائية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسهم بشكل فعّال في توفير الوقت والجهد لمرضى السيلياك، وتعكس حرص الهيئة العامة للنقل على تبني ممارسات تعزز المسؤولية الاجتماعية، وتلبي احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن السيلياك هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم فيه جهاز المناعة الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، في المواد الموجودة داخل الغلوتين وهو بروتين موجود في القمح والشعير، ويعتبرها تهديدا للجسم فيهاجمها، وهذا يضرّ بسطح الأمعاء الدقيقة، ويعطل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.