“روشن 18”: معاناة للاتحاد.. ومسيرة قياسية للهلال

انتهت مساء الأحد، منافسات الجولة الـ18 بدوري روشن السعودي للمحترفين (روشن)، والتي شهدت معاناة حامل للقب الاتحاد، فيما واصل الهلال مسيرته المبهرة والتحليق بعيدا بالصدارة.
ويواصل نادي الهلال المركز الأول برصيد 50 نقطة، ويأتي نادي النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، وجاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فى حين يأتي التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة.
ويحل ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة في حين وصل الاتحاد إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة متساويًا مع الفتح السابع بنفس الرصيد.
الهلال يواصل تحطيم الأرقام القياسية
وأصبح الهلال أول فريق يحقق 50 نقطة في أول 18 مباراة في تاريخ الدوري السعودي، عندما سحق ضيفه أبها 7-صفر.
وسجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ثلاثية من الأهداف لأول مرة مع الفريق وأحرز مواطنه ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء، كما هز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبين نيفيز الشباك في الفوز الكبير.
وبعدما حقق فوزه رقم 11 على التوالي في الدوري لأول مرة في تاريخه، يحافظ الهلال على فارق النقاط العشر الذي يفصله عن النصر أقرب منافسيه والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.
الرائد يعمق جراح الاتحاد
تغلب الرائد أخيرا (3-1) على الاتحاد بعد عشر مواجهات بين الفريقين لم يعرف فيها طعم الانتصار، بعدما تعرض حامل اللقب للطمة مبكرة.
ففي الدقيقة 12 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدالله العليان لاعب الاتحاد إثر تدخله على تفاريس لاعب الرائد بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب.
وكان الحكم قد قرر في البداية احتساب ركلة جزاء للرائد وإنذار العليان لكن تبين بعد المراجعة أن المخالفة وقعت خارج منطقة الجزاء وتستوجب الطرد.
ولم تكن الهزيمة الخامسة التي يتعرض لها حامل اللقب في الدوري هذا الموسم بعد الطرد المبكر النبأ السيئ الوحيد الذي حملته الجولة للفريق الذي يحتل المركز السادس في الترتيب.
ولكن أعلن الاتحاد إصابة لاعبه أحمد بامسعود بقطع في الرباط الصليبي إثر احتكاك مع تفاريس خلال المباراة خرج على إثره محمولا على محفة لتتفاقم مشكلات الإصابة.
صراع الهداف يشتعل
وعلى عكس سباق اللقب الذي يبتعد فيه الهلال بفارق كبير، اشتعل الصراع على لقب هداف المسابقة إذ سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا في مرمى أبها ليرفع رصيده إلى 16 هدفا متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي المسابقة.
لكن رونالدو فض الشراكة في اليوم التالي بهدف سجله من ركلة جزاء أيضا في الفوز 3-1 على الاتفاق لينفرد بالصدارة. وفي المركز الثالث يأتي جورج كيفن نكودو مهاجم ضمك برصيد 14 هدفا.
أصغر لاعب في تاريخ الدوري يسجل ثنائية
سجل سعد الشرفاء ثنائية من الأهداف ليساعد فريقه الفتح في العودة إلى درب الانتصارات بعد انتظار دام ست مباريات على حساب التعاون الذي تكبد أول هزيمة بعد ثلاثة انتصارات.
وأصبح الشرفاء أصغر لاعب في تاريخ الدوري يسجل هدفين في مباراة واحدة بعمر 19 عاما و61 يوما، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم محمد كنو (19 عاما و110 أيام).
وهز زميله سالم النجدي (20 عاما) الشباك في الفوز 3-1 على التعاون الذي سجله لصالحه جواو بيدرو في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى فريقه السابق.
إحصائيات
وشهدت الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، غزارة تهديفية خلال إقامة 9 مباريات، حيث شهدت 34 هدفا، بمعدل 3.77 هدفا في كل مباراة. وفق “سبورت 24”.
وشهدت الجولة الـ18، 4 بطاقات حمراء، كانت من نصيب كلا من لاعب الطائي بيرنارد مينساه، أمام ضمك، ولاعب الشباب نواف الصعدي، أمام الأخدود الذي طرد منه لاعبه اندريه بوركا. وكانت آخر البطاقات الحمراء من نصيب لاعب الاتحاد مدالله العليان أمام الرائد.
كما شهدت الجولة 37 بطاقة صفراء، كان العدد الأكبر فيها في مباراة ضمك والطائي التي شهدت 6 بطاقات صفراء، وأيضًا مباراة التعاون والفتح التي شهدت نفس العدد.