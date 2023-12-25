“تاسي” فوق 11800 نقطة للمرة الأولى في 5 أشهر

واصلت سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم (الاثنين) ارتفاعها التدريجي بدعم من زيادة الطلب عليها وتوافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 6 بلايين ريال، ليكسر المؤشر الرئيس (تاسي) مستوى 11800 نقطة للمرة الأولى في 5 أشهر ومنذ نهاية تعاملات 27 يوليو الماضي عندما بلغت قراءته 11848 نقطة، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الأحد).
ونتيجة زيادة الطلب وتحسن الأسعار، وارتفاع مؤشرات 20 قطاعاً منها 6 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 في المئة، سجل المؤشر (تاسي) نهاية جلسة اليوم الزيادة الثانية له على التوالي متخطياً 11800 نقطة وصولاً إلى 11813.09 نقطة في مقابل 11690.65 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 122.44 نقطة نسبتها 1.24% وهي أكبر زيادة في أخر 6 جلسات، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 1335 نقطة، نسبتها 12.74 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات ، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة بنسبة 30 % إلى 6.02 بليون ريال، في مقابل 4.6 بليون أمس، فيما صعدت الكمية المتداولة 15 % إلى 199 مليون سهم، في مقابل 173 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 19 % إلى 367 ألف صفقة في مقابل 309 ألاف، هبط معها متوسط الصفقة إلى 542 سهماً بانخفاض 3.4 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، ارتفعت أسهم 128 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 80 شركة، واستقرت أسهم 22 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.219 تريليون ريال بزيادة قدرها 57 بليوناً نسبتها 0.51 %. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم البلاد السوق بعد ارتفاع سعره 5.2 % وصولا إلى 44.65 ريال من تداول 1.87 مليون سهم، تلاه سهم وقت اللياقة بارتفاع 4.49 % إلى 204.80 ريال، ثم سهم كابلات الرياض بزيادة 3.33 % إلى 93 ريالاً.
في المقابل سجل سهم سناد القابضة أكبر خسارة، بعد تراجع سعره 1.54 % هبوطا إلى 12.78 ريال، تلاه سهم ريدان بتراجع 1.50 % إلى 26.30 ريال.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية جلسة اليوم بعد انخفاضه أمس، وأضاف “نمو” 3.26 % إلى قيمته تعادل 763 نقطة، صعوداً إلى 24154 نقطة في مقابل 23391 نقطة أمس، فيما ارتفعت السيولة المتداولة في السوق الموازية 26 % إلى 32 مليون ريال في مقابل 25 مليونا، من تداول 2.3 مليون سهم.