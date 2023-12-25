“الشقيق أجمل” يفتح ذراعيه

انطلقت فعاليات مهرجان “الشقيق أجمل الشتوي للتسوق والترفيه”، وذلك بالكورنيش الشمالي بشاطئ مركز الشقيق السياحي.
وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع لمدة 90 يوما، ويهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمركز الشقيق السياحي، حيث يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار فرص التبضّع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مناسبة طيلة فترة المهرجان.
ويتضمن المهرجان عدداً من المحال التسويقية والترفيهية، تحوي العديد من المعارض والمحال لمختلف المنتجات الترويجية والمختلفة لعدة عارضين وبائعين، ومناطق للترفيه والألعاب المتنوعة المخصصة للأطفال وجلوس العوائل، ومسرحا مفتوحا لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، والمطاعم ومراكز التسوق الخارجية، والمرافق الخدمية والمهنية، إلى جانب تقديم الهدايا لزوار المهرجان.
وفق “أخبار 24”.