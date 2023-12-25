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جديد المحليات > “الشقيق أجمل” يفتح ذراعيه
25/12/2023   8:16 م

“الشقيق أجمل” يفتح ذراعيه

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انطلقت فعاليات مهرجان “الشقيق أجمل الشتوي للتسوق والترفيه”، وذلك بالكورنيش الشمالي بشاطئ مركز الشقيق السياحي.
وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع لمدة 90 يوما، ويهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمركز الشقيق السياحي، حيث يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار فرص التبضّع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مناسبة طيلة فترة المهرجان.
ويتضمن المهرجان عدداً من المحال التسويقية والترفيهية، تحوي العديد من المعارض والمحال لمختلف المنتجات الترويجية والمختلفة لعدة عارضين وبائعين، ومناطق للترفيه والألعاب المتنوعة المخصصة للأطفال وجلوس العوائل، ومسرحا مفتوحا لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، والمطاعم ومراكز التسوق الخارجية، والمرافق الخدمية والمهنية، إلى جانب تقديم الهدايا لزوار المهرجان.
انطلاق فعاليات مهرجان "الشقيق أجمل" الشتوي للتسوق والترفيه
انطلاق فعاليات مهرجان "الشقيق أجمل" الشتوي للتسوق والترفيه
انطلاق فعاليات مهرجان "الشقيق أجمل" الشتوي للتسوق والترفيه
وفق “أخبار 24”.

“الشقيق أجمل” يفتح ذراعيه

جديد المحليات
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