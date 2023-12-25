“5 أصناف” سجائر تقود زيادة “الأسعار”

واستطلع “أخبار 24” ميدانيا أسعار السجائر في عدد من منافذ البيع بالرياض، والتي أظهرت أن الأصناف التي شهدت زيادة في السعر بواقع “ريال واحد” هي (Cold Coast )، (Winston)، (Monte Carlo)، (West)، بينما شهدت (davidoff) زيادة بذات القيمة قبل شهر تقريبا من الآن وذلك بحسب ما ذكره الباعة في منافذ البيع.
كذلك التقت “أخبار24” أحد موزعي للسجائر (فضل عدم ذكر اسمه) وأكد أن الزيادة الجديدة شملت 5 أنواع سجائر، بواقع “ريال واحد” للعلبة، مؤكداً أن باقي أصناف السجائر ومنها ماركة (Marlboro) الشهيرة لا تزال تباع بنفس السعر ولم يطرأ عليها زيادة في السعر، متوقعا بذات السياق أن تشهد باقي أنواع السجائر زيادة في الأسعار مستقبلاً. وفق “أخبار 24”.
وكانت أسعار التبغ شهدت في مارس 2016 تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي ليصبح 200 ريال للألف سيجارة أي 4 ريالات للعلبة بدلا من 2 ريال سابقا.
كما أعلنت مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والدخل في 19 مايو 2019م، موافقتها على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، التي نشرتها الجريدة الرسمية، نصت اللائحة المعدلة على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، و100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.