المملكة رئيساً للجمعية الآسيوية لـ”طب النوم”

انتخبت الجمعية الآسيوية لطب النوم، خلال مؤتمرها السنوي في تايلند، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية، مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بكلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد باهمام رئيساً لها.
وقال “باهمام” إن الترشيح يبرز تميز جامعة الملك سعود والمتخصصين والأكاديميين السعوديين في قيادة مجال طب النوم آسيوياً، حيث تضم الجمعية خبراء من دول آسيا بصفتهم ممثلين عن الجمعيات الآسيوية المحلية في هذا التخصص.
وتعمل الجمعية الآسيوية لطب النوم في تطوير طب النوم في جميع أنحاء دول قارة آسيا، وتمثل دولاً متقدمة في المجال، مثل اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية والسعودية. وفق “أخبار 24”.
وتقوم الجمعية بدور حيوي من خلال قيادة البحث العلمي، والتدريب والتعليم الطبي، ومشاركة الممارسات المبتكرة، وتعزيز الوعي بأمراض النوم في آسيا، وتسهل الجمعية الآسيوية لطب النوم التعاون وتبادل المعرفة، مما يعزز مجال طب النوم إقليمياً وعالمياً.