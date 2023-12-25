“الرابطة” تدرس زيادة “أجانب روشن”

كشفت تقارير عن دراسة رابطة دوري المحترفين السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب ورفعهم من 8 عناصر في كل فريق، إلى 10 خلال الموسم المقبل.
وتستهدف الرابطة بحسب صحيفة “تيليجراف”البريطانية، إضافة قدرة تسويقية أكبر إلى دوري روشن للمحترفين، وإعطاء مرونة أكبر لأندية الدوري في التعاقدات الصيف المقبل.
ويضم كل ناد بدوري روشن السعودي 8 أجانب بالموسم الحالي في قائمته بعدما تم رفعهم عن العدد السابق المقدر بـ 7 لاعبين. وفق “سبورت 24”.
ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أقل.