“تقلبات” جوية بمعظم المناطق حتى “السبت”

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد (الثلاثاء) وتستمر حتى (السبت) المقبل.
ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة، اعتباراً من مساء غد وحتى (الخميس).
وأشار إلى تأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى (الخميس)، فيما تشهد منطقة القصيم أمطارا متوسطة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم (السبت)، ومنطقة تبوك يومي (الأربعاء) و(الخميس).
ووفق المركز، تشمل الحالة المتوسطة إلى غزيرة منطقة الجوف اعتباراً من يوم (الأربعاء) وحتى (الجمعة)، كما تشمل الحالة المنطقة الشرقية من (الخميس) وتستمر حتى (السبت). وفق “أخبار 24”.
وأضاف المركز أن الحالة المطرية تشمل العاصمة الرياض بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من يوم غد وحتى السبت، كما تتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة اعتباراً من يوم غد وحتى (الخميس)، في حين تتأثر منطقة عسير بأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء).