“رونالدو وبنزيما”.. أول صدام بـ”روشن”

كلاسيكو من نوع خاص، ينتظر الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، قائدي النصر والاتحاد على الترتيب، في أول مواجهة بينهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستضيف الاتحاد نظيره النصر “الثلاثاء”، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة، وهي المواجهة التي تجمع النجمين الكبيرين في أول صدام بينهما بعد رحيلهما عن ريال مدريد.
وشكل رونالدو وبنزيما، شراكة هجومية مميزة في صفوف الملكي على مدار 9 أعوام، إذ انضما معًا عام 2009، واستمرا حتى رحيل الدون في 2018، ونجحا في قيادة ريال مدريد لتحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها 4 بطولات في دوري أبطال أوروبا.
وسجل رونالدو أسمه كهداف تاريخي للفريق الملكي بكل البطولات بعدما سجل 450 هدفًا على مدار أعوامه التسعة، بينما أحرز بنزيما 354 هدفًا رغم استمراره 5 أعوام إضافية مع ريال مدريد.
واستحوذ النجم البرتغالي على الأضواء خلال فترته في قلعة سانتياجو بيرنابيو، بينما بقي زميله الفرنسي “في الظل”، إلا أن النجمين تجمعهما علاقة صداقة قوية لم تفسدها المنافسة، وسبق وأن التقيا في منافسة على مستوى المنتخبات وأظهرا روحاً طيبة عقب مواجهة البرتغال وفرنسا وثقتها الكاميرات.
وحمل بنزيما على عاتقه، مهمة قيادة الريال بعد رحيل رونالدو، حيث لعب الدور الأبرز في تتويج الفريق بلقب دوري الأبطال عام 2022، للمرة الخامسة في مسيرته، ليحصد بعدها جائزة “الكرة الذهبية” كأحد أبرز إنجازات النجم الفرنسي على الصعيد الشخصي.
وبعد انتهاء حقبته مع الفريق الملكي، تنقل رونالدو بين عدة أندية قبل أن يحط الرحال في صفوف النصر يناير الماضي، حيث انضم إلى يوفنتوس عام 2018، ومنه إلى مانشستر يونايتد عام 2021 في فترة ثانية حتى فسخ تعاقده وانضم إلى “العالمي”، بينما حزم بنزيما حقائبه قاصداً جدة وألتحق بفريق الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وتتركز الأنظار على الثنائي المخضرم في قمة “الثلاثاء”، إلا أن كلا منهما يدخل المباراة بأهداف مختلفة، فالنجم البرتغالي يخوض القمة بحثا عن استمرار توهجه منذ بداية الموسم، حيث يعيش إحدى أفضل فتراته في السنوات الأخيرة رغم اقترابه من عيد ميلاده الأربعين.
ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي دوري روشن برصيد 17 هدفا، فمن بين 17 مباراة لعبها في المسابقة، أحرز أهدافًا في 13 مباراة، بينما لم يسجل في 4 مباريات فقط، ويسعى لقيادة فريقه للخروج بالعلامة الكاملة في قمة الثلاثاء أمام الاتحاد وزيادة رصيده من الأهداف، ولمطاردة المتصدر الهلال، وتقليص الفارق إلى 7 نقاط في صراع الصدارة. وفق “سبورت 24”.
ويبقى أمام الدون تحد واحد، وهو أن فريق الاتحاد أحد 5 أندية فقط واجهها رونالدو دون أن يهز شباكها في دوري روشن، مما يمثل حافزًا إضافيًا أمام النجم الأسطورة، حيث سجل ثنائية أمام الأهلي، القطب الآخر في جدة، هذا الموسم، والنصر للفوز في تلك المباراة.
وعلى الطرف الآخر، لا يسير موسم بنزيما كما خطط له، حيث اكتفى بتسجيل 9 أهداف في 14 مباراة بروشن، وخسر العميد في وجود بنزيما أمام الأهلي والهلال هذا الموسم، فيما اكتفى المهاجم الفرنسي بهدف ضد الزعيم.
وأشارت تقارير لدخول بنزيما في خلاف مع مدرب الفريق السابق نونو سانتو، ما أطاح بالبرتغالي وأثر على الاستقرار الفني للفريق.
واهتزت ثقة جماهير العميد في النجم الفرنسي، بعد إهداره ركلة جزاء أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، كانت كفيلة بتغيير المسار ومنحه فرصة لتفادي توديع البطولة من الدور ربع النهائي.
ولم تكتف مصائب بنزيما عند هذا الحد، بل قدم أداءً باهتًا في مباراة الرائد، التي خسرها العميد بنتيجة 1/3، وهي الخسارة الثانية على التوالي للفريق في الدوري، والثالثة في آخر 4 مباريات بكل البطولات.
وستكون مباراة النصر فرصة جيدة أمام النجم الفرنسي لرد اعتباره، ومصالحة الجماهير ووضع الفريق في المسار الصحيح.