“الشباب” يبحث عن أجانب للهروب من “الهبوط”

علمت مصادر أن مسيري نادي الشباب يعملون حالياً على توفير ميزانية مالية خاصة للدخول في سوق الانتقالات “المريكاتو الشتوي” التي تفتح أبوابها يوم الإثنين المقبل الذي يصادف الأول من يناير وتستمر لمدة شهر.
ويرغب الشبابيون في إتمام صفقتين أجنبية على الأقل لتكون إضافة فنية ومساعدة للفريق الكروي الأول في استعادة شيء من مستواه وتحسين مركزه الحالي في الدوري.
وصعبت الخسارة الأخيرة للفريق العاصمي من أمام مضيفه الأخدود بهدف نظيف ضمن من مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي من موقف الفريق الشبابي ودقت ناقوس الخطر أمام مسيري النادي العاصمي بعد أن بات فريقهم ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط، وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن أصحاب المراكز الأخيرة والمهددة بالهبوط لدوري يلو السعودي.
وأدت المستويات المتردية التي قدمها الفريق الشبابي لوصوله لهذا المركز بعد خسارته في 8 مباريات، ولم يحقق الفوز إلا في 4 مباريات وتعادل في 6 وهو الأمر الذي يجعل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد المنجم أمام عمل كبير خلال فترة التوقف المقبلة التي تزيد على الشهر وترتيب صفوف الفريق، وإضافة عناصر أجنبية تساعد الفريق الكروي على النهوض وتحسين المستوى الفني والنتائج والعمل على خطة واضحة تستمر حتى نهاية الموسم المقبل.
الفريق ليس أمامه سوى مبارياته في الدوري بعد خروجه المر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي على يد ضيفه النصر بخماسية مقابل هدفين منتصف الشهر الجاري في المباراة التي جرت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر نادي الشباب. وفق “سبورت 24”.
ووضعت إدارة النادي مركزي المهاجم وصانع اللعب ضمن أولوياتها وهي الخانات التي ظل يعاني منها هذا الموسم وعدم وجود لاعب هداف يساهم في الوصول لمرمى المنافسين خاصة مع المستوى المتردي الذي يقدمه السنغالي حبيب ديالو الذي سيكون أول المغادرين لعدم تقديمه الإضافة الفنية المطلوبة رغم قيمة صفقته الكبيرة التي لم تكن موازية لعطائه الفني.
وسيكون ثاني المغادرين النجم الأرجنتيني الشهير ايفر بانيغا الذي ربطت تقارير إعلامية أرجنتينية إلى توصله لاتفاق مع إدارة النادي العاصمي لإطلاق سراحه والعودة لبلاده خلال يناير المقبل وهو الذي يحمل عرضاً مغرياً من ناديه السابق الذي بدأ مسيرته فيه بوكا جونيورز الأرجنتيني بالقميص التاريخي رقم 10 حيث يرغب بإنهاء مسيرته الكروية مع النادي الذي يرغب في العودة للمنافسة على مستوى قارة أمريكا الجنوبية.