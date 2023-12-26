“خطة” لتسهيل السفر بين “المملكة وقطر”

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية، مع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر، في ديوان الوزارة بالرياض.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن هذا اللقاء يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية.
ولفت إلى أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني، يأتي تأكيداً على حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والعمل المشترك.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، ثم شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين؛ سلوى السعودي – أبو سمرة القطري.
شارك في جلسة المباحثات مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، والمدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى. وفق “أخبار 24”.
فيما شارك من الجانب القطري وكيل وزارة الداخلية عبدالله بن خلف الكعبي، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، والمستشار الأمني لوزير الداخلية الفريق الركن سعد بن جاسم الخليفي، ومدير عام الجوازات اللواء محمد أحمد مبارك الدوسري، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.