“ميبكوم” خارج فرنسا.. من “كان” إلى الرياض

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل الإعلام (فومكس)، مشاركة السوق الدولي للإنتاج المشترك والمحتوى الترفيهي (ميبكوم) في المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، بين الـ 19 و الـ 21 من فبراير المقبل في الرياض، تحت شعار: “الإعلام في عالم يتشكل”.
وتأتي مشاركة “ميبكوم”، الذي يجري تنظيمه سنوياً في مدينة كان الفرنسية، ويعتبر أكبر تجمع عالمي في المجال، بحضور سنوي يناهز 11 ألف مشارك وأكثر من 100 دولة، تأكيداً على أهمية المنتدى السعودي للإعلام وما يصاحبه من فعاليات على المستوى الدولي.
وأكد مدير سوق “ميبكوم” للتلفزيون في منطقة الشرق الأوسط باسل حجار، أنها المشاركة الأولى للمهرجان خارج فرنسا، تقديرًا للحدث الذي يعد الأهم على خارطة الإعلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل حاضنة لمجموعة بارزة من العلامات الإعلامية البارزة في المملكة والشركات والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن هذا المنتدى والمعرض، بات محطة أساسية للعديد من شركات الإنتاج والموزعين في الشرق الأوسط.
من جهتها عبرت مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا في “ميبكوم” باسكال لاليمان، عن سعادتها لانطلاقة المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام (فومكس) الذي يشهد نموًا وتطورًا متزايدًا كل عام مع العديد من المشاركات العربية والشرق أوسطية.
وأشادت لاليماند، بالمستوى الراقي لتنظيم المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، خصوصاً على صعيد الإنتاج الدرامي والجانب الفكري. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظم معرض مستقبل الإعلام في نسخته الثانية، ترسيخاً لمكانة الرياض كحاضنة للهوية الإعلامية والاتصالية الدولية، بما يؤكد المستهدفات الريادية التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقها، في مختلف المجالات، بوصفها قائدة الحضارة المستقبلية، اتساقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وتشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال صناعة وإنتاج المحتوى الإعلامي، بالتزامن مع فعاليات المنتدى.