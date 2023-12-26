نوعان و3 شروط لـ”ضمان” الأجهزة

حددت وزارة التجارة، أنواع الضمان الذي يقدم للمُستهلك على المنتجات الكهربائية من قبل البائع أو الشركة المصنعة، بما في ذلك الخدمات الإضافية والمزايا الإضافية الأخرى مثل الصيانة المجانية.
وأنهت الوزارة، الجدل بشأن طبيعة “الضمان المصنعي” وكيفية الاستفادة منه، حيث أشارت إلى أنه يقدم للمُستهلك مع المنتج الذي تم شراؤه ويغطي مشاكله أو عيوبه خلال فترة معينة، شاملاً إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج جديد دون تكاليف على المستهلك.
وأفردت أبرز المعلومات عن الضمان الإضافي الذي يقدم بجانب الضمان المصنعي أو بعد انتهائه، ليتضمن الصيانة المجانية لفترة أطول أو تغطية أوسع للأعطال وأي مزايا إضافية، على أن يتبع هذا النوع سياسة المنشأة وأحكامها الخاصة. وفق “أخبار 24”.
وبشأن استمرار الضمان، وضعت 3 شروط أولها ألا يكون العطل بسبب سوء استعمال المستهلك للمنتج أو عدم التزامه بتعليماته أو إهماله أو تأثره بعمل تخريبي، كما يجب ألا يكون العطل ناتجاً عن الكوارث الطبيعية أو العوامل الخارجية أو الظروف القاهرة، وكذلك التزام المستهلك بعمل الصيانة الدورية المطابقة لتوصيات المنتج وعدم الإهمال في إجرائها.