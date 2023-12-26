“الاستثمار الصحي” يطرق أبواب الشمال

فرضت فرص الاستثمار بالقطاع الصحي نفسها على نقاشات ملتقى القيادات الصحية في الحدود الشمالية، بما فيها بحث آليات حوكمة التأمين الطبي واستدامة الفرص وتحفيز المُستثمرين بها، مع العمل على تطوير هذا الجانب بالشراكة مع القطاع الخاص.
وركز الملتقى الذي نظمه مجلس منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية تحت شعار “من رؤية إلى واقع”، على رحلة المستثمر في القطاع الصحي وما يقدم من خدمات ومساعدات استثمارية واستشارية، وتسهيل التراخيص لها وتعريف الفجوات والعمل على معالجتها.
وكانت لجودة الخدمات ومراقبتها جانب من تلك النقاشات؛ حيث جرى بحث التنظيمات المتبعة لها بمشاركة القطاع الخاص ومشاريع الرعاية الأولية والاستثمارات المباشرة بالقطاع الصحي وما تحقق من مستهدفات خلال المرحلة الماضية والمستقبل الواعد لشركات التأمين الطبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين. وفق “أخبار 24”.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتشجيع وتبادل والمعرفة والتجارب وبناء الشراكات وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية والقطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.