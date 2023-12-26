ميزة الحالات في “واتساب ويب”

تختبر منصة المراسلة الفورية “واتساب” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة الحالات مع جهات الاتصال عبر متصفح الحاسوب “واتساب ويب”، تمهيدا لإطلاقها قريبا.
وقالت مصادر ومواقع تقنية متخصصة، إنها رصدت الميزة الجديدة في حسابات المستخدمين المشتركين في برنامج واتساب التجريبي الجديد لإصدار الويب، ما يعني قرب إطلاقها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب، وكذلك إتاحتها في تطبيق سطح المكتب في أنظمة ويندوز وماك.
وأوضحت المصادر أن الميزة الجديدة تتيح إمكانية مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو كحالات مع جهات الاتصال عبر متصفح “واتساب ويب” مباشرةً كما هو الحال في تطبيق الهواتف المحمولة، مشيرة إلى أن الحالات ستظل محمية بخاصية التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على الخصوصية.
وستكون الميزة الجديدة مفيدة جدا للمستخدمين الذين يقضون وقتًا طويًلا على أجهزة الحاسوب، حيث سيكون بإمكانهم مشاركة الحالات مباشرةً من أجهزتهم عبر المتصفح أو تطبيق سطح المكتب لاحقًا، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ميزة الحالات تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة أنواع مختلفة من المحتوى مع جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًا، لكنها مقتصرة حاليا على تطبيق الهواتف المحمولة فقط.