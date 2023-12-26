“104 مليارات” صادرات “أكتوبر” والواردات “74 ملياراً”

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الصادرات السلعية في أكتوبر 2023 بنسبة17.4% عن نفس الشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، منخفضة عن 126.2 مليار ريال في أكتوبر 2022.
وأوضحت الهيئة في تقرير التجارة الدولية لأكتوبر 2023، أن ذلك جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال بنسبة 18.3% حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار مقابل 100.7 مليار في أكتوبر 2022م. هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من79.7% في أكتوبر 2022 إلى 78.9% في أكتوبر 2023، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع سبتمبر 2023م بمقدار 15 مليون ريال وبنسبة0.01%.
وأضافت أن الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) سجلت انخفاضًا بنسبة 13.9% عن أكتوبر 2022، حيث سجلت 22.0 ملياراً مقابل 25.6 مليار، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 17.9% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6% في نفس الفترة، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1% بالمقارنة مع سبتمبر 2023م.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2023 بنسبة 11.5% بمقدار 7.6 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 73.9 مليارفي أكتوبر 2023م، مقابل 66.3 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2023 بمقدار 11.0 ملياراً وبنسبة 17.5%.
وتعُّد “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 31.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن أكتوبر2022 بنسبة 31.9% بمقدار 3.3 مليار ريال، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” (تمثل 27.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة6.9% بمقدار 0.4 مليار عن أكتوبر 2022م. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 22.3% من إجمالي الواردات، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل 19.4% من إجمالي الواردات.
وانخفضت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أكتوبر 2023م، حيث بلغت 29.8% مقابل 38.6% في شهر أكتوبر 2022م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ 13.9% والارتفاع في الواردات والذي بلغ 11.5% خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.5 مليار ريال (%18.7 من إجمالي الصادرات) في أكتوبر 2023م، مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 12.3 مليار (11.8% من إجمالي الصادرات)، و10.2 مليار (9.8% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كل من كوريا الجنوبية، والإمارات ، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايوان، والبحرين، وبولندا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 73.3 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 70.3% من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين 14.9 مليار ريال (20.1% من إجمالي الواردات) في شهر أكتوبر 2023، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 8.8 مليار (11.9% من إجمالي الواردات)، و5.1 مليار (%6.9 من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت كل من الهند، وسويسرا، وألمانيا، واليابان، وهولندا، وسنغافورة، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 47.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة %63.7 من إجمالي الواردات.