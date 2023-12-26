برامج سياحية مشتركة بين المملكة وعمان

أعربت لجنة تفعيل الشراكة السعودية العمانية في مجال السياحة، عن حرصها على تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وتطوير البرامج السياحية المشتركة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق تنمية مستدامة بالقطاع وتعزيز السياحة في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة عن بعد، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية سلطان المسلّم، ووكيل وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان عزان البوسعيدي، وعددٍ من كبار المسؤولين المختصين من الجانبين.
واستعرض الاجتماع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال السياحة، من خلال مبادرات تهدف إلى تطوير برامج سياحية مشتركة لزيادة الترويج السياحي للبلدين في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من السياح الدوليين للمنطقة. وفق “أخبار 24”.
كما تطرق الاجتماع إلى زيادة عدد الرحلات الجوية الموسمية بين البلدين، تماشيًا مع الاستراتيجية الخليجية للسياحة.