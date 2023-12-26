وفد صناعي سعودي بـ”تونس” لاجتماع “اللجنة المشتركة”

يصل وفد سعودي يترأسه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إلى تونس للمشاركة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة، في دورتها الـ11، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.
وسيعقد وزير الصناعة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين تونسيين؛ بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك، وتعزيز الفرص الاستثمارية.
وستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، عقدت دورتها الـ10 في الرياض، في أبريل 2019م، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية في عدد من المجالات.