تحويل الدراسة المسائية لـ”مدرستي” بمكة

قررت إدارة التعليم في مكة المكرمة تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم (الثلاثاء)، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل.
وقالت إن الخطوة جاءت بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول تقلبات الحالة الجوية وحرصًا على سلامة الجميع.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.