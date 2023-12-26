“مدن” تحصد جائزة الأكثر “جذبًا” للاستثمار

حصدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 4 جوائز للتميز ضمن أعلى الجهات أداء في عام 2023م، وذلك خلال الحفل السنوي الختامي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
ونالت “مدن” جائزة الجهة الأكثر جذبًا للاستثمار نظير استقطابها استثمارات محلية وإقليمية وعالمية في عام 2023 بلغت قيمتها 14.45 مليار ريال وإسهامها في توطين عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، إضافة إلى جائزة الجهة الأفضل تميزًا على مستوى الأداءين التنفيذي والمالي للمشروعات الإنشائية والتنموية المُؤسسة لبيئة استثمارية حاضنة للصناعات المتقدمة.
كما حازت جائزة الجهة الأفضل تحقيقًا للإنجازات الدولية عن مشروع تصميم وتطوير البنى التحتية للمناطق الصناعية والتجارية في واحة مدن بجدة الفائز بجائزة MEED Projects Awards 2023 كأفضل مشروع ذي أثر اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط، كما أحرزت جائزة الجهة الأفضل تحقيقًا للإنجازات الوطنية عن مشروع تأسيس أول تجمع غذائي بالمملكة في المدينة الصناعية الثالثة بجدة على مساحة 4.9كم2.
تَسلم الجوائز الرئيس التنفيذي لمدن ماجد العرقوبي، يرافقه نائب الرئيس لتطوير الأعمال علي العمير، ونائب الرئيس للمشاريع فايز الحربي، ومدير إدارة تطوير الاستثمار عبدالرحمن الرميزان، ومدير إدارة ضبط المشاريع منصور الطرباق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “مدن” تتولى مهام تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في مناطق المملكة، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة استثمارية وتعزيزها بمعايير جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها من القطاع الخاص، إضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتضم “مدن” أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وما يزيد على 6300 مصنع وأكثر من 1,283 مصنعًا جاهزًا تُلبي الطلب العالي على الاستثمارات المنتشرة في مدنها حول المملكة.