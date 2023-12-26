منطقة “لوجستية” جديدة بميناء الملك عبد العزيز

وضعت الهيئة العامة للموانئ وشركة “MEDLOG” الذراع اللوجستية لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال.
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري أن وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية الجديدة يتماشى مع دور الهيئة المحوري في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات الاستراتيجية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة.
وأوضحت الهيئة أن المنطقة الجديدة تتميز بموقعها الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية؛ مما يعزز عملياتها اللوجستية، ويمكنها من تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة، وشاملة ومتكاملة، ويعزز من قدرتها على تسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مساحة المنطقة الجديدة تبلغ 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويًا، وتهدف إلى تسهيل نمو شبكة الشحن، والخدمات اللوجستية العالمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء الوطنيين، والدوليين، عبر المملكة.
وتدعم المنطقة اللوجستية الجديدة تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وشركة “MEDLOG”، من خلال تقديم خدمات لوجستية نوعية، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التنوع الاقتصادي.