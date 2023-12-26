“حمضيات” حائل.. 40% من “الصادرات”

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز حفل مهرجان “حمضيات حائل”، في نسخته الثالثة 2023 والتي أقيمت فعالياته بممشى الفجر بمدينة حائل، ونظمته الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة.
وتتميز منطقة حائل بوفرة إنتاجها من الحمضيات، والذي يشكل ما نسبته 40% من إجمالي صادرات المملكة من الحمضيات للعام 2022 وفق إحصائيات الوزارة، مشيدًا بما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لتوفير الأمن الغذائي وتقليل واردات الغذاء.
وأشاد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني بمستقبل إنتاج الحمضيات بالمنطقة وتعزيز الحراك الاقتصادي وفتح نوافذ تسويقية للمزارعين، وكذلك استقطاب مصانع ومستثمرين للصناعات التحويلية لمنتجات الحمضيات بالدعم السخي من القيادة الحكيمة لمشاريع البيئة والزراعة والمياه وإيجاد منتج منافس ذي جودة عالية، وبالتجارب الناجحة في الصناعات التحويلية للحمضيات وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها. وفق “أخبار 24”.
وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن أهمية المنطقة في زراعة الحمضيات وما حققته حائل من نسب عالية في إنتاج الحمضيات، مستعرضاً تطور الزراعة بالمنطقة، كما شهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعية وعدد من الشركاء بالمنطقة.