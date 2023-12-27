الدراسة عبر “مدرستي” بالمدينة

قررت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم (الأربعاء)، في جميع مدارس المدينة المنورة ومحافظات ينبع وبدر ووادي الفرع وخيبر والحناكية.
وجاءت تلك الخطوة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة؛ وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم.
في السياق ذاته، علقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الجوف، الدراسة الحضورية وقررت تحويلها عن بعد، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة؛ حرصاً على سلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أشار إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك تساقط للبرد وجريان للسيول اليوم (الأربعاء)، على أجزاء من عدة مناطق بينها المدينة المنورة.