إغلاق حديقة الحيوان بالرياض “مؤقتاً”

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، (الأربعاء)، إنه تم إغلاق حديقة الحيوان بالرياض “مؤقتًا” ابتداءً من اليوم بغرض الصيانة والتحسين.
وأضاف المركز أن الحديقة ستعاود نشاطها مرة أخرى فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتحسين.
وتعتبر حديقة الحيوان بالرياض من الوجهات السياحة المهمة في المملكة حيث يتردد عليها الزوّار باستمرار، وتضم أكثر من 1300 حيوان من حوالي 190 نوعًا مختلفًا، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، وتبلغ مساحتها 55 فدانًا؛ مما يجعلها أكبر وأقدم حدائق الحيوان في المملكة.
وفق “أخبار 24”.