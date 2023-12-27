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جديد المحليات > نتائج القبول المبدئي لـ”الجوازات” على رتبة “جندي”
27/12/2023   4:53 م

نتائج القبول المبدئي لـ”الجوازات” على رتبة “جندي”

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كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة طلبات القبول من خلال الدخول على منصة “أبشر – توظيف”.

نتائج القبول المبدئي لـ”الجوازات” على رتبة “جندي”

جديد المحليات
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