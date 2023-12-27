منتجات المملكة الغذائية “خالية” من الدهون المتحولة

منحت منظمة الصحة العالمية (WHO)، المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتصبح ضمن أول 5 دول تحصل عليها، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وأجرت المنظمة تقييمًا للدول المتقدمة للحصول على الشهادة وذلك بناءً على معايير عدة منها وجود تشريع معتمد لدى الجهة، وتاريخ دخول التشريع حيز النفاذ، وقدرة المختبرات على تحليل الدهون المتحولة الاصطناعية، وآلية الرقابة على المنتجات الغذائية.
وإلى جانب المملكة تمكنت 4 دول من الحصول على شهادة الاعتراف هي: (الدنمارك، وليتوانيا، وبولندا، وتايلند)، وذلك بعد تزويد المنظمة بتقرير مفصّل يحتوي على جهود المملكة في منع الزيوت المهدرجة جزئيًا (المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية في المنتجات الغذائية).
ويسهم خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية في تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى تحقيق مستهدفات ومؤشرات تحول القطاع الصحي المتعلقة برفع متوسط عمر الإنسان في المملكة، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والوصول لحياة صحية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “الغذاء والدواء” أصدرت عام 2015 اللائحة الفنية السعودية “2483 SFDA. FD ” والتي تنص على حدود معينة للدهون المتحولة في الزيوت والدهون والمنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة محليًا، وعقب ذلك تم إجراء مسح على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وتحليل محتواها من الدهون المتحولة؛ إذ بلغت نسبة التزام المنتجات الغذائية ما يقارب 94%، وفي العام 2020م منعت “الهيئة” استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا.
وتمنع هذه اللائحة مستوردي ومصنعي الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، باستثناء الزيوت المهدرجة كلياً، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية (من الأغذية ذات المصادر الحيوانية)، ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام المملكة بصحة الإنسان ووضع السياسات واللوائح التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للسكان بمختلف جوانبها.