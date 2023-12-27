“تاسي” على بُعد 11 نقطة من تخطِّي 11900

واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه التدريجي لليوم الرابع على التوالي، بدعم من صعود أسعار 60 % من الأسهم المدرجة، ليصبح مؤشر “تاسي” على بُعد 11 نقطة من تخطي مستوى 11900 نقطة الذي غادره قبل 5 أشهر، صاحب ذلك ارتفاعٌ محدودٌ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الثلاثاء).
وبدعم من تحسن الأسعار، وزيادة الطلب على الأسهم، أنهى مؤشر (تاسي) نهاية جلسة اليوم عند مستوى 11889.35 نقطة، في مقابل 11872.63 نقطة أمس، بزيادة 16.72 نقطة، نسبتها 0.14% ، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 1411 نقطة، نسبتها 13.46 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات عام 2022 البالغة 10478 نقطة.
وحققت السوق المالية ارتفاعاً في القيمة المتداولة بنسبة 5 % إلى 7.89 مليار ريال، في مقابل 7.54 مليار أمس، فيما صعدت الكمية المتداولة 16 % إلى 281 مليون سهم، في مقابل 242 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 496 ألف صفقة في مقابل 449 ألفاً بنسبة زيادة 10 % .
أما عن أداء مؤشرات القطاعات، فنجد ارتفاع 16 قطاعاً من السوق، منها 4 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 % ، أكبرها صعوداً مؤشر الخدمات الاستهلاكية بارتفاع 1.99 %، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية المرتفع 1.80 %، ثم السلع طويلة الأجل الصاعد 1.29 %، تبعه مؤشر الأدوية المرتفع 1.04 %، فيما بلغت مكاسب مؤشر الطاقة 0.28 %، وارتفع مؤشر المواد الأساسية 0.39 %.
وفي الاتجاه المقابل تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر تجزئة التطبيقات بخسارة 0.44 %، وهبط مؤشر الخدمات التجارية والمهنية 0.37 %، وفقد مؤشر العقارات 0.17 % من قيمته، وخسر قطاع المصارف 0.03 %.
وأنهت 137 شركة التعاملات على ارتفاع في أسعارها أبرزها سهم أسترا الصناعية الصاعد 10 % إلى 130.80 ريال من تداول 645 ألف سهم، من أصل 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسعار أسهم 76 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.257 تريليون ريال بزيادة قدرها 31 بليوناً نسبتها 0.27 %. وفق “أخبار 24”.
وواصل مؤشر “نمو” تراجعه لليوم الثاني، وفقد نهاية جلسة اليوم 0.12 في المئة من قيمته إلى 23993 نقطة، عند انخفاض السيولة المتداولة في السوق الموازية 18 % إلى 25 مليون ريال في مقابل 31 مليونا، من تداول 1.6 مليون سهم، نُفذت من 2824 صفقة.