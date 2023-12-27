سرعة تحميل الألعاب 98%

كشف تقرير الربع الثالث من عام 2023 لمبادرة “GameMode”، ارتفاع معدلات أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية لأشهر منصات الألعاب في المملكة إلى أكثر من 98 في المئة، بالمقارنة بالسرعات المعلنة لباقات الإنترنت الثابت.
وأكد التقرير الصادر، عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، لمقارنة جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، تحسن أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 38 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2022.
وتصدرت شركتا “موبايلي” و”سلام” قائمة المشغلين في نسبة أداء سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة “PlayStation” بنسبة 100 في المئة، فيما تصدرت موبايلي كذلك عبر منصة “XBOX” بنسبة 99 في المئة، وبنسبة 100 في المئة لمنصة “STEAM”.
وأوضح التقرير، تصدر شركتَيْ “STC” و “موبايلي” قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في ثماني ألعاب، هي” “Call of Duty”، و “FIFA”، و “Apex Legends”، و “VALORANT”، و “OVERWATCH2″، و “Rocket League”، و “Battlefield”، و “Halo Infinite”.
وتقاسمت “STC” و “موبايلي” و “زين” صدارة القائمة في لعبة “Among Us”، بينما تصدرت شركة “STC” القائمة في ستة ألعاب، هي: “Fortnite”، و”Counter Strike”، و “Dota2″، و “World of Warcraft”، و “Rainbow Six Siege”، و “League of Legends”، وتصدرت شركة “موبايلي” القائمة في لعبتَيْ “PUBG”، و “PUBG MOBILE”.
وقدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية، وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية، وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمن التقرير سُبل إسهام المستخدمين في مبادرة “GameMode”، وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز “مقياس الإنترنت الثابت”، الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية.
ويواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي. وفق “أخبار 24”.
وتأتي مبادرة “GameMode” في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق، من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.