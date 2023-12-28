النفط “يرتفع” بسبب توترات الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة (الخميس)، بعدما طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار القلق إزاء اضطراب حركة الملاحة بالبحر لأحمر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3% إلى 79.85 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3% أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار تراجعت بنحو 2% أمس (الأربعاء) مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، قاد الأسعار للارتفاع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
ولم تتأثر السوق بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية التي زادت 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بـ22 ديسمبر، وفقا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي.