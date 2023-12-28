نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > النفط “يرتفع” بسبب توترات الشرق الأوسط
28/12/2023   10:03 ص

النفط “يرتفع” بسبب توترات الشرق الأوسط

+ = -
42

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة (الخميس)، بعدما طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار القلق إزاء اضطراب حركة الملاحة بالبحر لأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3% إلى 79.85 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3% أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار تراجعت بنحو 2% أمس (الأربعاء) مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، قاد الأسعار للارتفاع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

ولم تتأثر السوق بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية التي زادت 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بـ22 ديسمبر، وفقا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

النفط “يرتفع” بسبب توترات الشرق الأوسط

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885282901.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com