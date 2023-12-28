“7 مذكرات” سعودية – تونسية

أبرمت المملكة 7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات مختلفة مع الجمهورية التونسية، من بينها مجالات الصناعة وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها وفد سعودي على رأسه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، على هامش أعمال الدورة الـ 11 للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة تونس.
ووقع وزير الصناعة والثورة المعدنية مع وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري، اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي وكذلك مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس.
وفي مجال حماية البيئة أبرم الطرفان مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة البيئة التونسية، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس. وفق “أخبار 24”.
وكان للسياحة نصيب في التعاون بين البلدين بتوقيع مذكرة تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ونظيرتها في تونس، كما أُبرمت مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بمجالات العمل، بالإضافة لمذكرة تفاهم للتعاون الفني والعملي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة ونظيره في تونس.
وبلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس 513.42 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 مليون ريال، فيما بلغ إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة في تونس 3.8 مليون ريال.