تجارة حرة بين “الخليج” و “كوريا”

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي (الخميس)، اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، في خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي، بعد توقيعه للاتفاقية مع وزير التجارة بكوريا آن دوك غيون، بالعاصمة سيئول، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول الخليج، من أجل تعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأضاف أن التوقيع جاء كثمرة لمفاوضات استمرت 5 جولات، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية والتبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين، وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا.
وأكّد البديوي أن الاتفاقية تضمنت 18 فصلاً، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من باكستان وكوريا، خلال 3 أشهر، يعبر عن المكانة الاقتصادية الرائعة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون، كقبلة لدول العالم التي تسعى للدخول معها في العديد من الاتفاقيات والشراكات، لا سيما الاقتصادية منها”، معرباً عن الفخر والاعتزاز للمكانة المرموقة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون وللمصداقية الكبيرة التي تحظى بها إقليمياً ودولياً.
والاتفاقية تعد الثانية التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم خلال العام الجاري 2023م، بعد إعلان التوقيع على اتفاقية مماثلة مع باكستان في سبتمبر الماضي .