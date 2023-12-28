“معادن” تعلن اكتشافاً لإمكانات كبيرة من “الذهب”

كشفت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، (الخميس)، عن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.
وقالت الشركة، إن هذا يعد أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في معادن والذي أطلق في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.
وأشارت إلى أن الاستكشاف حول منصورة ومسرة يركز على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.
وأوضحت “معادن” أن هذه النتائج تشمل تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم / طن.
وأفادت بأنها واصلت توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، حددت المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسيا بمقاييس عالمية في المملكة، حيث تشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.