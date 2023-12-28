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28/12/2023   4:30 م

“التعليم” تفتح باب التقديم على “النقل الخارجي”

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كشفت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.

وأوضحت الوزارة أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم تراعي مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.​​ وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تفتح باب التقديم على “النقل الخارجي”

جديد المحليات
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