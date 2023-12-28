قبل سباهان.. ماذا قدم الهلال أمام أندية إيران؟

أوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فريق الهلال في مواجهة سباهان أصفهان الإيراني في قمة سعودية-إيرانية جديدة بالبطولة الأعرق آسيويًا على مستوى الأندية.
وسيحل الهلال ضيفًا على سباهان في ذهاب دور الـ16 قبل أن يستضيفه في الرياض إيابًا وذلك خلال شهر فبراير المقبل.
ويملك الهلال تفوقًا أمام أندية إيران التي التقى بها إجمالًا في 46 مباراة سابقة، حيث فاز الهلال في 22 مباراة مقابل 15 انتصارًا للأندية الإيرانية، بينما حضر التعادل في 9 مباريات، وسجل الهلال في شباك الأندية الإيرانية 56 هدفًا فيما تلقت شباكه 40 هدفًا.
وعلى مستوى دوري أبطال آسيا التقى الهلال مع الأندية الإيرانية في 39 مباراة، حيث حقق الهلال الفوز في 19 مباراة مقابل 11 فوزاً للأندية الإيرانية بينما حضر التعادل في 9 لقاءات. وفق “سبورت 24”.
ويملك الهلال سجلًا إيجابيًا أمام الأندية الإيرانية في آخر 10 مباريات حيث فاز في 9 منها مقابل تعادل وحيد ودون أي خسارة، مسجلًا 24 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط سكنت شباكه، بينما خرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.