“تجربة” سيبرانية لصدّ المكالمات “الاحتيالية”

ويعزز الركن، الذي يأتي ضمن فعاليات المعرض المُقام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، ثقافة معرفة المتصل والجهة والهدف من الاتصال؛ بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع.
ويُعرّف المعرض بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، كما أنه يعد أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني.
كما يقدم المعرض مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وذلك عبر أربعة أجنحة توعوية مخصصة للأطفال، والشباب، وأولياء الأمور، وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني.
واشتمل جناح ” الأطفال” على مجموعة واسعة من الأقسام المختلفة، التي تدمج ما بين الألعاب والتوعية بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من المخاطر السيبرانية بأساليب متنوعة وجذابة.
وتحتوي ركن “النجاة” على لعبة الهروب من الفخ، حيث يتم عرض الألغاز المختلفة وعلى الطفل محاولة حلها عن طريق الاستفادة من الأدلة الملموسة في الغرفة ومحاولة الخروج منها خلال مدة قصيرة، فيما يشارك الأطفال في ركن “نافس” في الألعاب الجماعية عبر أحد المنصات التفاعلية بهدف قياس وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وخلق بيئة تنافسية ممتعة بين الأطفال.
كما يركز ركن “أبدع” على دمج الألعاب الذهنية والتعلم بالأمن السيبراني، حيث يحتوي هذا الركن على مجموعة من الألعاب الذهنية منها لعبة الألغاز السيبرانية، لعبة التركيب الجدارية، ولعبة الكلمات والأشكال المتطابقة.
وعلى المستوى التوعوي، يقدم ركن “تصفّح” للطفل مفهوم وطبيعة المخاطر السيبرانية في شبكة الإنترنت وكيفية الوقاية منها، فيما يركز قسم “تخيّل” على دمج تقنية الواقع الافتراضي بالتوعية بالأمن السيبراني بمختلف المواضيع الهامة والإرشادات السيبرانية فيما يخص حماية كلمات المرور، وتأمين الحسابات، وحماية البيانات الشخصية. وفق “أخبار 24”.
ويوفر ركن “تعلّم” لزواره تجربة تفاعلية فريدة، وذلك عبر ألعاب فردية حيث يكتسب الطفل أهم مهارات الأمن السيبراني وخلال اللعب يتم قياس معرفتهم وتحفيزهم لتطبيق هذه المهارات في حياتهم اليومية، كما يحتوي الركن على مسار أجهزتك مسؤوليتك، ومسار آخر لتعريف الأطفال بالمصطلحات السيبرانية.
ويأتي معرض “آمن” امتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني؛ من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع شرائح المجتمع، بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمِن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.