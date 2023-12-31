“الفتح” يكشف برنامجه بـ”فترة التوقف”

اعتمد الجهاز الفني لفريق الفتح خطته لفترة التوقف المقبلة بدوري روشن للمحترفين، والتي ستبدأ مع بداية شهر يناير المقبل، تمهيدًا لانطلاق منافسات كأس أمم آسيا.
ومنح الجهاز الفني لاعبي الفريق إجازة لمدة 20 يومًا تبدأ الأحد 31 ديسمبر الجاري وحتى 20 يناير، فيما تنطلق بعثة الفريق الفتحاوي يوم 25 من نفس الشهر إلى مُعسكر إعدادي في جبل علي بدولة الإمارات العربية.
وفي نفس السياق، أعد المدير الفني سلافن بيليتش برنامجًا شاملًا للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية للاعبي الفريق؛ حيث يشتمل البرنامج على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، لرفع معدل لياقتهم البدنية، كما يشتمل البرنامج التدريبي على تكثيف الجانب الاستشفائي لبعض اللاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
ويخوض الفريق الفتحاوي، خلال برنامجه الإعدادي في أبوظبي 3 مباريات ودّية؛ حيث يلتقي زينت الروسي (Zenit St. Petersburg) يوم الأحد 28 يناير، وبعد أسبوع يلتقي الفريق الفتحاوي بنادي “أورال يكاترينبورغ الروسي يوم الأحد 4 فبراير، وتُختتم ودّيات الفريق بلقاء النصر الإماراتي يوم الأربعاء 7 فبراير. وفق “سبورت 24”.
وتعود بعثة الفريق الفتحاوي يوم 15 فبراير لتستكمل مشوارها بدوري روشن بلقاء فريق النصر الذي يُقام بالرياض.